«Шэньчжэнь» — «Шанхай Шэньхуа»: когда матч чемпионата Китая, какие прогнозы

В субботу, 14 июня, на стадионе «Шэньчжэнь Стэдиум» состоится матч 14-го тура китайской Суперлиги «Шэньчжэнь Пэн Сити» — «Шанхай Шэньхуа». Стартовый свисток запланирован на 14:35 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Шанхай Шэньхуа» предлагается с коэффициентом 1.44, что приблизительно равно 69% вероятности. Победа «Шэньчжэнь Пэн Сити» оценивается в 7.10, в то время как ничейный исход можно найти в линии за 4.70.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.67. Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 1.83. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу команды Слуцкого.

В нынешнем сезоне чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» пока возглавляет турнирную таблицу. За 13 сыгранных туров ему удалось набрать 32 очка и обеспечить двухочковый отрыв от ближайшего преследователя — «Чэнду Жунчэн». Отрыв мог быть ещё больше, не проиграй клуб данному конкуренту в недавнем матче со счётом 0:1 несколько туров назад.

«Шэньчжэнь Пэн Сити» — аутсайдер чемпионата Китая, занимающий 14-е место в турнирной таблице. У него есть ещё игра в запасе, но отрыв от зоны вылета составляет всего лишь три очка, а до топ-3 не хватает свыше 10.