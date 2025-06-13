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ИИ помогает Единому ЦУПИСу бороться с мошенничеством

ИИ помогает Единому ЦУПИСу бороться с мошенничеством
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Единый Центр учёта и перевода интерактивных ставок (ЦУПИС) прибегает к помощи искусственного интеллекта в борьбе с легализацией доходов от преступной деятельности. Об этом в эфире «Вести 24» заявила председатель правления организации Елена Шейкина.

«Мы разрабатываем собственные правила на основе искусственного интеллекта в нашей антифрод-системе, действуем в тесном сотрудничестве с МВД России, с Банком России в части законотворческой деятельности, для того чтобы противодействовать злоумышленникам в их серых схемах», — рассказала Шейкина.

Она также добавила, что ЦУПИС помогает правоохранительным органам противодействовать не только отмыванию денег через индустрию гемблинга, но и бороться с дроппингом.

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