ИИ помогает Единому ЦУПИСу бороться с мошенничеством

Единый Центр учёта и перевода интерактивных ставок (ЦУПИС) прибегает к помощи искусственного интеллекта в борьбе с легализацией доходов от преступной деятельности. Об этом в эфире «Вести 24» заявила председатель правления организации Елена Шейкина.

«Мы разрабатываем собственные правила на основе искусственного интеллекта в нашей антифрод-системе, действуем в тесном сотрудничестве с МВД России, с Банком России в части законотворческой деятельности, для того чтобы противодействовать злоумышленникам в их серых схемах», — рассказала Шейкина.

Она также добавила, что ЦУПИС помогает правоохранительным органам противодействовать не только отмыванию денег через индустрию гемблинга, но и бороться с дроппингом.