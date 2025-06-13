Эксперты назвали шансы Овечкина забросить 1000 шайб в НХЛ с учётом плей-офф
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Александр Овечкин в сезоне-2024/2025 обогнал Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Теперь россиянин может замахнуться на отметку в 1000 шайб за карьеру в лиге с учётом плей-офф. Сейчас на счету форварда 974 гола.
Букмекеры принимают ставки на то, удастся ли Овечкину добраться до 1000 шайб. Поставить на то, что сделать это получится, можно с коэффициентом 1.16. Обратный исход доступен за 4.60.
Контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает в конце следующего сезона. Вероятно, он станет последним для форварда в НХЛ. Ранее сам Александр говорил о желании вернуться в Россию и завершить карьеру в московском «Динамо».
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