«Шэньчжэнь Пэн Сити» — «Шанхай Шэньхуа»: букмекеры оценили шансы команды Слуцкого

В субботу, 14 июня, на стадионе «Шэньчжэнь Стэдиум» состоится матч 14-го тура китайской Суперлиги «Шэньчжэнь Пэн Сити» — «Шанхай Шэньхуа». Стартовый свисток запланирован на 14:35 мск. Следим за командой Леонида Слуцкого.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Шанхай Шэньхуа» предлагается с коэффициентом 1.44, что приблизительно равно 68% вероятности.

Победа «Шэньчжэнь Пэн Сити» оценивается в 7.30, в то время как ничейный исход можно найти в линии за 4.70.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.67.

Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 1.83.