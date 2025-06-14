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«Шэньчжэнь» — «Шанхай Шэньхуа»: прогноз «Чемпионата»

«Шэньчжэнь» — «Шанхай Шэньхуа»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч китайской Суперлиги «Шэньчжэнь Пэн Сити» — «Шанхай Шэньхуа».

Ставка: «Шанхай» победит + тотал меньше 4.5 гола за 1.82.

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«Шэньчжэнь Пэн Сити» — аутсайдер чемпионата Китая, занимающий 14-е место в турнирной таблице. У него есть ещё игра в запасе, но отрыв от зоны вылета составляет всего лишь три очка, а до топ-3 не хватает свыше 10. Судя по всему, бороться будет разве что за выживание.

В общем и целом этот клуб не может ничем похвастаться. Только недавно он сумел отладить игру в обороне. Поражений стало меньше, однако и победы имеют больше случайную природу, нежели добываются закономерно. Две из трёх победных встреч были с «Циндао Хайню» и «Чанчунь Ятай» — командами, которые прямо сейчас находятся в зоне вылета.

Впереди у «Шанхай Шэньхуа» важнейшая встреча с «Шанхай Порт» в Кубке Китая. Это крайне серьёзный соперник, а потому Леонид Слуцкий наверняка пожертвует матчем в чемпионате Китая ради подготовки. Возможно, перетасует состав. «Шэньчжэнь Пэн Сити» получит свои шансы, особенно на домашнем стадионе, и, вероятно, забьёт. Но фаворит всё же «Шанхай Шэньхуа».

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