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Названы шансы Месси победить с «Интер Майами» в первом матче КЧМ-2025

В воскресенье, 15 июня, на стадионе «Хард Рок» в Майами состоится матч 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 «Аль-Ахли» — «Интер Майами».

Стартовый свисток запланирован на 3:00 мск. Соперники представляют группу А, им предстоит положить начало турниру.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают американской команде. Сделать ставку на победу «Интер Майами» предлагается с коэффициентом 2.17, что приблизительно равно 44% вероятности.

Победа «Аль-Ахли» оценивается в 3.20 — около 30% вероятности. Ничейный исход представлен в линии за 3.60.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче открытия. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.75.

Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 1.61.