«Аль-Ахли» — «Интер Майами»: стал известен самый вероятный счёт

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В воскресенье, 15 июня, на стадионе «Хард Рок» в Майами состоится матч 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 «Аль-Ахли» — «Интер Майами».

Стартовый свисток запланирован на 3:00 мск.

Сделать ставку на победу «Интер Майами» предлагается с коэффициентом 2.17, что приблизительно равно 44% вероятности. Победа «Аль-Ахли» оценивается в 3.20 — около 30% вероятности. Ничейный исход представлен в линии за 3.60.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче открытия. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.75. Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 1.61.

Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 (6.50). Победа «Интера» 2:1 доступна за 8.80, на 1:0 в пользу команды из Майами предлагают поставить за 9.70.