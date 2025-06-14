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Роуз Намаюнас — Миранда Маверик: прогноз и ставка на бой UFC

Роуз Намаюнас — Миранда Маверик: прогноз и ставка на бой UFC
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В ночь с 14 на 15 июня в Атланте (США) состоится турнир UFC on ESPN 69. Главным его событием станет бой в полусреднем весе между бывшим чемпионом Камару Усманом и Хоакином Бакли.

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В соглавном поединке сразятся бывшая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Роуз Намаюнас и Миранда Маверик.

Посмотреть трансляцию турнира UFC on ESPN 69 можно на телеканале «Матч Боец». Бои основного карда покажет «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало события ожидается в 2:00 мск, а главные бои стартуют ориентировочно в 5:00 мск.

Аналитики считают явным фаворитом опытнейшую Намаюнас. 1.36 дают на неё, а на Миранду Маверик — 3.26. Заключить пари на ничью предлагают за 60.0.

При этом досрочное завершение поединка идёт за 3.90.

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