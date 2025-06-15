«Аль-Ахли» — «Интер Майами»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на встречу КЧМ-2025 «Аль-Ахли» — «Интер Майами».

Ставка: обе забьют + тотал больше 3.5 гола за 2.00.

Египетский клуб буквально недавно возглавил испанец Хосе Ривейро. Не исключено, что новый тренерский штаб использует клубный чемпионат мира в качестве обкатки своих идей и проверки способностей своих подопечных. Такие расклады могут ударить по шансам на успешное выступление. И это большая возможность заявить о себе для «Интер Майами».

Команда Дэвида Бекхэма после трансфера Лионеля Месси и некоторых других ветеранов прибавила в весе и стала крупным игроком в МЛС. Однако даже некоторые футболисты скептически относились к шансам на победу в предстоящем турнире. Конечно, рассчитывать на финал будет сложно, но выйти из группы американцы вполне могут. Помимо «Аль-Ахли», в соперниках – «Порту» и «Палмейрас». Играбельно!

Что касается вероятного исхода матча открытия, то предугадать это сложно. Зато логично ожидать голы в обе стороны и планку в четыре мяча на двоих. Посмотрите на последние результаты «Интер Майами». После вылета из полуфинала Кубка чемпионов КОНКАКАФ клуб из Майами провёл семь встреч в МЛС, в шести из которых пробивался тотал больше 4.5 мяча. С учётом недостатков обороны обеих сторон что-то подобное можно будет увидеть снова.