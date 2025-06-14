Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Эдмонтон» — «Флорида»: стал известен фаворит пятой игры

«Эдмонтон» — «Флорида»: стал известен фаворит пятой игры
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 15 июня, на льду стадиона «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоится пятый матч «Эдмонтон Ойлерз» — «Флорида Пантерз». Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Материалы по теме
Последний бой Усмана? Прогнозы на UFC on ESPN 69
Последний бой Усмана? Прогнозы на UFC on ESPN 69

Счёт в серии равен, 2-2.

Букмекеры предпочтение отдают канадскому клубу. Сделать ставку на победу «Эдмонтон Ойлерз» в основное время предлагается с коэффициентом 2.37, что приблизительно равно 42% вероятности. Победа «Флориды Пантерз» по итогам трёх периодов оценивается в 2.80 — 35% вероятности.

Если соперникам потребуется провести овертайм, как это было в трёх из четырёх встреч, сыграет коэффициент 4.50.

В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей в пятом матче серии за Кубок Стэнли. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.62.

Материалы по теме
Ради этого матча открытия клубного ЧМ стоит лечь попозже! Месси привлечёт голы
Ради этого матча открытия клубного ЧМ стоит лечь попозже! Месси привлечёт голы
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android