«Эдмонтон» — «Флорида»: прогноз на пятую игру финала Кубка Стэнли

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на пятый матч серии «Эдмонтон» — «Флорида».

Ставка: овертайм за 4.50.

«Эдмонтон» возвращается на домашний стадион после потрясающего камбэка и при равном счёте в серии (2-2). Разумеется, хоккеисты и болельщики сейчас будут на кураже. А вот «Флориде» не позавидуешь, ведь такой мув от соперника может запросто дезориентировать. Отсюда и нет удивления, когда видишь более низкий коэффициент на успех хозяев.

Первые две встречи в серии, которые проходили в Эдмонтоне, завершились за пределами основного времени. Более того, овертайм оппонентам не потребовался только один раз. Судя по всему, тогда действительно была разовая акция, и дальнейшие игры тоже могут проходить очень близко. Мы бы рискнули и проверили ничейный исход в пятой встрече серии.

Альтернатива — хозяева не проиграют в пятом матче финала Кубка Стэнли через тотал больше 4.5 шайбы. «Ойлерз» вернулись домой, они на кураже. Это теперь «Пантерз» необходимо включать морально-волевые качества и совершать камбэки в овертайме. А с голами в этом финале в принципе проблем нет, забивают соперники друг другу активно, хотя вратари хороши.