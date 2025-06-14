«Сент-Луис Сити» — «Лос-Анджелес Гэлакси»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на игру МЛС «Сент-Луис Сити» — «Лос-Анджелес Гэлакси».

Ставка: ничья за 3.80.

Ещё недавно «Лос-Анджелес Гэлакси» был одним из лидеров чемпионата США, однако в нынешнем сезоне выступает очень плохо. Только в последнем туре одержал первую победу в сезоне. До того — 16 игр и 12 поражений при 36 пропущенных мячах. В составе нет звёзд из европейских клубов, а потому непонятно, за счёт чего исправлять ситуацию.

«Сент-Луис Сити» тоже среди аутсайдеров в нынешнем сезоне. От своего предстоящего соперника он оторвался на семь очков, но до топ-10 общей таблицы МЛС не хватает столько же очков, сколько есть у него сейчас — 14. Поражений тоже много, а побед — почти нет. При этом на своём поле клуб выступает чуть лучше, чем на выезде. А потому получит небольшое преимущество.

В качестве ставки здесь можно взять ничью. Такой вариант заходил в трёх из пяти прошлых очных встреч соперников. «Сент-Луис Сити» получит преимущество за счёт домашней обстановки, а «Лос-Анджелес Гэлакси» будет воодушевлён недавней первой победой в сезоне. В сумме это выльется в равенство.