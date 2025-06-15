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«ПСЖ» — «Атлетико» Мадрид: прогноз на матч клубного чемпионата мира

«ПСЖ» — «Атлетико» Мадрид: прогноз на матч клубного чемпионата мира
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков представил прогноз на встречу КЧМ-2025 «ПСЖ» — «Атлетико».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.07.

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Вряд ли «Атлетико» хоть как-то пугают все эти имена и трофеи, которые «ПСЖ» взял в прошлом сезоне. «Матрасники» знают себе цену. Во время общего этапа Лиги чемпионов они встречались с парижанами и одержали победу на выезде со счётом 2:1. По игре парижане имели тотальное преимущество во всём, но мадридцы лучше реализовали свои моменты, которых было катастрофически мало.

Минувший сезон Примеры «Атлетико» завершил на третьем месте, но стал одной из лучших команд по игре в обороне. Благодаря стараниям Яна Облака «матрасники» пропустили лишь 30 мячей в 38 встречах. Меньше только у «Атлетика» из Бильбао — 29. Словенский вратарь сыграет ключевую роль и на КЧМ-2025.

В составе у Диего Симеоне много победителей чемпионата мира. Это аргентинцы Хулиан Альварес, Родриго Де Пауль, Науэль Молина, Анхель Корреа и французы Антуан Гризманн, Тома Лемар. Нельзя забывать и про Александра Сёрлота, который занял четвёртое место среди лучших бомбардиров Ла Лиги. Норвежец в последних четырёх матчах первенства оформил хет-трик и покер.

Предлагаем ставку на обмен голами и тотал больше 2.5 мяча за 2.07. «ПСЖ» легко точно не будет. Даже если он станет доминировать над «Атлетико», это не гарантирует лёгкой победы. У «матрасников» много классных атакующих футболистов, которые тоже умеют находить путь к воротам.

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