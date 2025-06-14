«Аль-Ахли» — «Интер Майами»: ставка Александра Мостового на матч клубного чемпионата мира

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч клубного чемпионата мира «Аль-Ахли» — «Интер Майами».

Ставка: победа «Интер Майами» 3:1 за 14.00.

«Интер Майами» открывает Клубный чемпионат мира в новом формате 15 июня. Большое количество участников, сформированные группы из команд с разных континентов. И вот хозяева турнира встречаются с одним из самых статусных африканских клубов — «Аль-Ахли».

У «Интер Майами» есть явное преимущество — игровая форма. Команда находится примерно в середине розыгрыша регулярного этапа МЛС. К слову, уже второй сезон подряд неплохие результаты демонстрируют «цапли». Само собой, это связано с огромными вложениями в клуб, в первую очередь, имиджевыми вложениями — руководит Дэвид Бекхэм, пришли Лионель Месси, Суарес и другие «его друзья». В прошлом сезоне, правда, уже на стадии 1/8 финала плей-офф вылетели. Но сейчас явно клуб «целится» выше. В Восточной конференции он борется за лидерство.

Была недавно у «Интера» неприятная серия без побед из четырех игр — две ничьи с «Филадельфией Юнион» (3:3) и с «Сан-Хосе» (3:3). а также проигрыши «Орландо Сити» (0:3) и «Миннесоте» (1:4). Как видим, плохо в обороне удавалось играть, много пропущенных голов. Но в последних турах клуб «закрыл» эту серию неудач — 4:2 с «Монреалем» и 5:1 с «Коламбусом Крю».

«Аль-Ахли» же прямо перед стартом клубного чемпионат мира потерпел поражение. С мексиканской «Пачукой» они проводили товарищескую встречу, в основное время сыграли вничью, а потом в серии пенальти египтяне проиграли. Но вот до этого с середины апреля коллектив не уступал.

Чемпионат Египта «Аль-Ахли» завершил на высокой ноте — шел на серии побед из шести игр. В результате клуб стал чемпионом, на пару очков опередил преследователя. До этой серии викторий коллектив из Каира дважды не уступил «Мамелоди Сандаунс» в полуфинале африканской Лиги чемпионов, но все равно по дополнительным параметрам не прошел дальше — 1:1 и 0:0.

Само собой, очень трудно прогнозировать такие матчи. Мы не так сильно следим за этими клубами, за африканскими так точно. «Интер Майами» уже давно «гремит», даже в Европе про него хорошо знают. Это еще и домашний турнир будет для «цаплей», двойная мотивация. В группе из сильных соперников у них еще есть «Порту», так что нужно сразу набирать три очка в первом туре», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».