Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Аль-Ахли» — «Интер Майами»: ставка Александра Мостового на матч клубного чемпионата мира

«Аль-Ахли» — «Интер Майами»: ставка Александра Мостового на матч клубного чемпионата мира
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч клубного чемпионата мира «Аль-Ахли» — «Интер Майами».

Ставка: победа «Интер Майами» 3:1 за 14.00.

«Интер Майами» открывает Клубный чемпионат мира в новом формате 15 июня. Большое количество участников, сформированные группы из команд с разных континентов. И вот хозяева турнира встречаются с одним из самых статусных африканских клубов — «Аль-Ахли».

У «Интер Майами» есть явное преимущество — игровая форма. Команда находится примерно в середине розыгрыша регулярного этапа МЛС. К слову, уже второй сезон подряд неплохие результаты демонстрируют «цапли». Само собой, это связано с огромными вложениями в клуб, в первую очередь, имиджевыми вложениями — руководит Дэвид Бекхэм, пришли Лионель Месси, Суарес и другие «его друзья». В прошлом сезоне, правда, уже на стадии 1/8 финала плей-офф вылетели. Но сейчас явно клуб «целится» выше. В Восточной конференции он борется за лидерство.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Аль-Ахли
Каир, Египет
Не начался
Интер Майами
Майами, США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Была недавно у «Интера» неприятная серия без побед из четырех игр — две ничьи с «Филадельфией Юнион» (3:3) и с «Сан-Хосе» (3:3). а также проигрыши «Орландо Сити» (0:3) и «Миннесоте» (1:4). Как видим, плохо в обороне удавалось играть, много пропущенных голов. Но в последних турах клуб «закрыл» эту серию неудач — 4:2 с «Монреалем» и 5:1 с «Коламбусом Крю».

«Аль-Ахли» же прямо перед стартом клубного чемпионат мира потерпел поражение. С мексиканской «Пачукой» они проводили товарищескую встречу, в основное время сыграли вничью, а потом в серии пенальти египтяне проиграли. Но вот до этого с середины апреля коллектив не уступал.

Чемпионат Египта «Аль-Ахли» завершил на высокой ноте — шел на серии побед из шести игр. В результате клуб стал чемпионом, на пару очков опередил преследователя. До этой серии викторий коллектив из Каира дважды не уступил «Мамелоди Сандаунс» в полуфинале африканской Лиги чемпионов, но все равно по дополнительным параметрам не прошел дальше — 1:1 и 0:0.

Само собой, очень трудно прогнозировать такие матчи. Мы не так сильно следим за этими клубами, за африканскими так точно. «Интер Майами» уже давно «гремит», даже в Европе про него хорошо знают. Это еще и домашний турнир будет для «цаплей», двойная мотивация. В группе из сильных соперников у них еще есть «Порту», так что нужно сразу набирать три очка в первом туре», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».

Материалы по теме
Ради этого матча открытия клубного ЧМ стоит лечь попозже! Месси привлечёт голы
Ради этого матча открытия клубного ЧМ стоит лечь попозже! Месси привлечёт голы
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android