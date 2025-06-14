«Аль-Ахли» — «Интер Майами»: ставка Романа Павлюченко на встречу КЧМ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Клубного чемпионата мира «Аль-Ахли» — «Интер Майами».

Ставка: победа «Аль-Ахли» за 3.05.

«Аль-Ахли» и «Интер Майами» сойдутся в матче открытия Клубного чемпионата мира. Две сильные команды своих континентов. Но все равно отдаю тут предпочтение номинальным хозяевам поля, несмотря на то что в гостевом коллективе играет одна из главных звезд мирового футбола.

Да, «Интер Майами» не стал чемпионом МЛС в прошлом сезоне. Команда уверенно выиграла регулярный чемпионат и попала в плей-офф. Но там она дошла только до 1/8 финала, где ее остановила «Атланта». Впрочем, в ФИФА все равно дали цаплям единственную квоту-приглашение, как клубу из страны-организатора турнира. Ну и более очевидная причина, сейчас в «Интере» выступает Лионель Месси вместе с Суаресом, Бускетсом и другими звездами.

«Аль-Ахли» же вполне заслуженно прошел отбор в этот клубный чемпионат мира. Это самый титулованный африканский клуб, многократный победитель чемпионата Египта. Последний розыгрыш турнира завершился в конце мая, и «Ахли» снова выиграл его, финишировав первым. Причем отрыв от второго «Пирамидс» был не таким уж большим — два балла. Помогла коллективу серия побед, на которую он вышел в последние месяцы — шесть встреч.

Помимо этого «Аль-Ахли» дошел до полуфинала африканской Лиги чемпионов, где не справился с «Мамелоди Сандаунс» (1:1 и 0:0). До этого он четыре розыгрыша ЛЧ кряду выиграл. Последний же матч клуб провел против «Пачуки», это было товарищеское противостояние, которое завершилось поражением команды из Каира — 1:2. Так прервалась серия без неудач «Аль-Ахли», которая насчитывала восемь игр, если брать не только официальные матчи.

«Интер» же последние игры проводил только в рамках МЛС. У него сейчас активно шел розыгрыш турнира, следующие туры возобновятся уже после клубного ЧМ. Сейчас в таблице Восточной конференции «цапли» идут третьими, борются за лидерство с «Цинциннати» и «Филадельфией Юнион». В последних турах редко проигрывал коллектив — один раз в пяти матчах.

Я тут отдаю предпочтение египтянам. Как по мне, «Интер», несмотря на наличие многих звезд, все-таки не такой уж сильный. Все-таки большинство этих звездных игроков находятся на закате своей карьеры, да и обыгрывают они, в основном, не самых сильных соперников в МЛС. А вот «Аль-Ахли» — очень крепкая команда, она нанесет хозяевам турнира сразу же поражение в первом туре», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».