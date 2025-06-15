«Бавария» — «Окленд Сити»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на встречу клубного чемпионата мира «Бавария» — «Окленд Сити».

Ставка: больше 1.5 гола в каждом из таймов за 1.82.

«Окленд Сити» заслужил право выступить на клубном чемпионате мира — 2025 благодаря победам в Лиге чемпионов ОФК. Четыре года клуб из Новой Зеландии выигрывает этот трофей. Теперь сможет продемонстрировать качество своего футбола на мировом уровне.

«Эй-си-эф-си» будет представлять слабейший футбольный континент — Океанию. Практически весь состав клуба — местные футболисты, у которых отсутствует опыт выступлений за рубежом. Как играет «Бавария», они видели только по телевизору. Когда столкнутся с такой грозной силой на поле, наверняка будут в замешательстве.

Изначально задача будет играть плотно в защите и не пропустить, но, как только «Окленд Сити» получит пару мячей, целью станет забить хотя бы гол престижа. Поразить ворота чемпиона Бундеслиги — это солидно, но невозможно при имеющихся ресурсах.

В качестве ставки предлагаем взять вариант, что в обоих таймах сыграет тотал больше 1.5 мяча за 1.82. Понятное дело, что оборона новозеландского клуба станет лёгкой мишенью для звёзд «Баварии» уже в первом тайме. А зачем тянуть?