«ПСЖ» — «Атлетико»: прогноз Александра Вишневского на матч КЧМ 15 июня

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч КЧМ «ПСЖ» — «Атлетико».

Ставка: обе забьют за 1.67.

«В текущем розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов команды уже встречались, провели один матч в Париже, и тогда «Атлетико» выиграл 2:1. Мне кажется, что и сейчас обе команды должны забивать. Я выберу здесь ставку «обе забьют», учитывая, как мощны в атаке обе эти команды.

В последнее время, если не считать, конечно, финала Лиги чемпионов и финала Кубка Франции, где «ПСЖ» одерживал сухие победы, но в целом «ПСЖ» всё-таки пропускает немало, а «Атлетико» — это вообще команда с определённым дисбалансом в сторону атаки. Поэтому я думаю, что в этом матче с не самой высокой степенью ответственности команды будут допускать ошибки в обороне. Тем более что настроение у всех сейчас полуотпускное. Футболисты «ПСЖ» долго праздновали свои трофеи и не слишком мотивированы ради нового трофея клубного чемпионата мира.

Думаю, всем болельщикам понятно: кто бы ни выиграл клубный чемпионат мира, король этого сезона — «ПСЖ». В целом этот турнир представляется мне довольно сомнительным. И степень мотивации футболистов и клубов в нём тоже вызывает вопросы.

Учитывая, что ответственность здесь минимальна, думаю, что обе команды, как и другие участники турнира, будут играть в футбол, не слишком зацикливаясь на обороне. Ожидаю высокой результативности, поскольку ни от одной из команд не стоит ждать уверенной игры в защите.

Поэтому моя ставка на этот матч — обе забьют», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».