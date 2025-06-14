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«ПСЖ» — «Атлетико»: прогноз Александра Вишневского на матч КЧМ 15 июня

«ПСЖ» — «Атлетико»: прогноз Александра Вишневского на матч КЧМ 15 июня
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Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч КЧМ «ПСЖ» — «Атлетико».

Ставка: обе забьют за 1.67.

«В текущем розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов команды уже встречались, провели один матч в Париже, и тогда «Атлетико» выиграл 2:1. Мне кажется, что и сейчас обе команды должны забивать. Я выберу здесь ставку «обе забьют», учитывая, как мощны в атаке обе эти команды.

В последнее время, если не считать, конечно, финала Лиги чемпионов и финала Кубка Франции, где «ПСЖ» одерживал сухие победы, но в целом «ПСЖ» всё-таки пропускает немало, а «Атлетико» — это вообще команда с определённым дисбалансом в сторону атаки. Поэтому я думаю, что в этом матче с не самой высокой степенью ответственности команды будут допускать ошибки в обороне. Тем более что настроение у всех сейчас полуотпускное. Футболисты «ПСЖ» долго праздновали свои трофеи и не слишком мотивированы ради нового трофея клубного чемпионата мира.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Думаю, всем болельщикам понятно: кто бы ни выиграл клубный чемпионат мира, король этого сезона — «ПСЖ». В целом этот турнир представляется мне довольно сомнительным. И степень мотивации футболистов и клубов в нём тоже вызывает вопросы.

Учитывая, что ответственность здесь минимальна, думаю, что обе команды, как и другие участники турнира, будут играть в футбол, не слишком зацикливаясь на обороне. Ожидаю высокой результативности, поскольку ни от одной из команд не стоит ждать уверенной игры в защите.

Поэтому моя ставка на этот матч — обе забьют», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».

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