«Бавария» — «Окленд Сити»: ставка Романа Павлюченко на игру клубного чемпионата мира

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Бавария» — «Окленд Сити».

Ставка: победа «Баварии» с форой (-4) за 1.70.

«Бавария» сыграет с «Окленд Сити» в 1-м туре клубного чемпионата мира. Само собой, сложно оценить матчи команд с разных континентов. С другой стороны, когда речь идёт об одном из сильнейших клубов Европы, думаю, имя фаворита очевидно в их паре.

«Бавария» смогла в этом розыгрыше Бундеслиги исправиться за предыдущий год. Тогда с разгромом она проиграла борьбу за чемпионство «Байеру». Теперь же с новым тренером Компани удалось досрочно мюнхенцам выиграть титул. Уверенная победа команды, доминирующая. Леверкузенцев она ещё и в Лиге чемпионов в плей-офф смогла выбить.

Правда, как раз в Лиге чемпионов «Бавария» по итогу далеко не прошла – в четвертьфинале её остановил «Интер» (1:2 и 2:2). Из Кубка Германии коллектив тоже рано вылетел, к слову, как раз от «Байера». Так что полностью успешным прошлый сезон сложно назвать для «Баварии». Но главное всё равно уверенное и досрочное чемпионство в Бундеслиге.

У «Окленд Сити» было не так много игровой практики за последние полгода. В общем-то, новозеландский клуб в 2025 году участвовал только в Лиге чемпионов Океании, где стал чемпионом. В финале он обыграл «Хекари Юнайтед» (2:0), до этого в полуфинале прошёл «Ифиру Блэк Бёрд» (2:0), в общем, далеко не самых известных нам соперников. Клуб выигрывал ЛЧ ОФК четыре последних года, благодаря чему он и отобрался на клубный ЧМ.

В прошлом розыгрыше чемпионата Новой Зеландии, который завершился в начале декабря 2024 года, «Окленд» выиграл титул. В основном розыгрыше он финишировал вторым, а в финале встречался с «Биркенхедом», доиграли они до дополнительного времени (2:1).

В общем, тут, я думаю, никакой интриги нет. Клубный ЧМ – всё равно большой турнир, в котором участвует уже много сильных клубов. «Бавария» провела не лучший свой сезон, сейчас за победу она будет бороться. «Окленд Сити» всё-таки явно слабее будет», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».