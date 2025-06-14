«Эдмонтон» — «Флорида»: какой счёт в серии финала Кубка Стэнли, какие прогнозы

В воскресенье, 15 июня, на льду стадиона «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоится пятый матч «Эдмонтон Ойлерз» — «Флорида Пантерз». Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск. Счёт в серии — 2-2.

Букмекеры в своих прогнозах не могут назвать явного фаворита в пятом матче, однако небольшое предпочтение отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Эдмонтон Ойлерз» в основное время предлагается с коэффициентом 2.37, что приблизительно равно 42% вероятности. Победа «Флориды Пантерз» по итогам трёх периодов оценивается в 2.80 — 38% вероятности.

Если соперникам потребуется провести овертайм, как это было в трёх из четырёх встреч, сыграет коэффициент 4.50. В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей в пятом матче серии за Кубок Стэнли. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.62.

«Эдмонтон» возвращается на домашний стадион после потрясающего камбэка с 0:3 и при равном счёте в серии (2-2). Разумеется, хоккеисты и болельщики сейчас будут на кураже. А вот «Флориде» не позавидуешь, ведь такой мув от соперника может запросто дезориентировать.