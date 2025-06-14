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«Аль-Ахли» — «Интер Майами»: ставки и коэффициенты на матч открытия КЧМ

«Аль-Ахли» — «Интер Майами»: ставки и коэффициенты на матч открытия КЧМ
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В воскресенье, 15 июня, на стадионе «Хард Рок» в Майами состоится матч 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 «Аль-Ахли» — «Интер Майами». Стартовый свисток запланирован на 3:00 мск. Соперники представляют группу А, им предстоит положить начало турниру.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Аль-Ахли
Каир, Египет
Не начался
Интер Майами
Майами, США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают американской команде. Сделать ставку на победу «Интер Майами» предлагается с коэффициентом 2.17, что приблизительно равно 46% вероятности. Победа «Аль-Ахли» оценивается в 3.20 — около 30% вероятности. Ничейный исход представлен в линии за 3.60.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче открытия. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.75. Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 1.61. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

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