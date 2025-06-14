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«Бавария» — «Окленд Сити»: когда матч КЧМ, какие прогнозы и ставки

«Бавария» — «Окленд Сити»: когда матч КЧМ, какие прогнозы и ставки
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15 июня 2025 года в матче 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Бавария» и «Окленд Сити». Встреча состоится на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум». Начало — в 19:00 мск. Мюнхенцы являются фаворитами группы С, а клуб из Новой Зеландии считается аутсайдером.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Окленд Сити
Окленд, Новая Зеландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами мюнхенцев. Поставить на победу «Баварии» можно с коэффициентом 1.01. Шансы «Окленд Сити» оценили в 70.00. Ничья идёт с коэффициентом 25.00.

По мнению экспертов, встреча получится очень результативной. Поставить на тотал больше 3.5 мяча можно за 1.30, а тотал меньше 3.5 мяча идёт за 3.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 4.60. Наиболее вероятный счёт — 5:0 в пользу баварцев за 5.00.

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