«Бавария» — «Окленд Сити»: когда матч КЧМ, какие прогнозы и ставки

15 июня 2025 года в матче 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Бавария» и «Окленд Сити». Встреча состоится на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум». Начало — в 19:00 мск. Мюнхенцы являются фаворитами группы С, а клуб из Новой Зеландии считается аутсайдером.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами мюнхенцев. Поставить на победу «Баварии» можно с коэффициентом 1.01. Шансы «Окленд Сити» оценили в 70.00. Ничья идёт с коэффициентом 25.00.

По мнению экспертов, встреча получится очень результативной. Поставить на тотал больше 3.5 мяча можно за 1.30, а тотал меньше 3.5 мяча идёт за 3.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 4.60. Наиболее вероятный счёт — 5:0 в пользу баварцев за 5.00.