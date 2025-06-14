«Аль-Ахли» — «Интер Майами»: ставка Дмитрия Градиленко на стартовый матч КЧМ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Клубного чемпионата мира «Аль-Ахли» — «Интер Майами».

Ставка: победа «Интера Майами» и ТБ 1.5 за 2.45.

«Клубный чемпионат мира, матч-открытия. Несколько слов о турнире. Место проведения: США, поэтому начало матча в три часа по московскому времени. 32 команды, восемь групп по четыре, и каждая играет с каждой. Ну а потом, как всегда, матчи на вылет.

Чем интересен этот матч и какой результат можно предложить? Для тех, кто не знает, в «Интере Майами» играют несколько действительно великих футболистов — это Месси, Суарес, Бускетс. Да, они уже возрастные, но их опыт и уровень мастерства позволяет показывать высокий класс. Месси в чемпионате МЛС провёл 13 матчей и забил 10 мячей, Суарес за такое же количество игр забил пять. И это половина всех забитых мячей «Интером» в чемпионате.

«Аль-Ахли» — самый титулованный футбольный клуб Африки и мира. И, как всегда, на данный момент в чемпионате Египта он идёт на первом месте. Чемпионат у них тоже, как и в МЛС, в полном разгаре, поэтому команда находится в полной боевой готовности. Даже не имея в своём составе звёзд мировой величины, команда создаст максимальное сопротивление.

Поэтому, как мне кажется, в матче-открытия мы не увидим много забитых мячей. Поэтому, ставку «тотал меньше трех» за 1,71 можно рассмотреть. Но я предлагаю другой вариант, возможно, более рискованный — победа «Интера Майами» и тотал матча больше 1.5» за 2,45. Все же опыт и класс звёзд мирового футбола скажется на результате», — приводит слова Градиленко «ВсёПроСпорт».