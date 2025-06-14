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«Эдмонтон» — «Флорида»: ставка Германа Титова на матч финала Кубка Стэнли

«Эдмонтон» — «Флорида»: ставка Германа Титова на матч финала Кубка Стэнли
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Известный российский хоккеист и тренер Герман Титов предложил ставку на матч НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» – «Флорида Пантерз».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.60.

«Четвёртый матч финала Кубка Стэнли ожидаемо прошёл в равной борьбе. «Флорида» разгромила «Эдмонтон» в третьей игре, забросив шесть шайб, но затем команды подарили очередной овертайм — уже третий в этой серии. Победу для «Ойлерз» обеспечили Василий Подколзин и Леон Драйзайтль, организовавшие решающую шайбу.

НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Финал складывается сверхрезультативно. Меньше семи шайб команды не забрасывали. Нападение «Эдмонтона» дало сбой только в третьем матче, когда могущественная атака во главе с Коннором Макдэвидом забросила всего одну шайбу. В пятой игре нет сомнений, что финалисты снова устроят карнавальный хоккей с обилием опасных моментов и голов. «Ойлерз» уже два матча подряд меняют основного вратаря Стюарта Скиннера, выпуская Кэлвина Пикара. У «Пантерз» стабильно играет Сергей Бобровский, но даже его прекрасная техника и чтение игры не оберегает команду от множества пропущенных шайб. Поэтому в пятом матче поставим на тотал больше 5.5», — приводит слова Титова «ВсеПроСпорт».

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