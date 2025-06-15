«Палмейрас» — «Порту»: прогноз на матч КЧМ-2025

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков представил прогноз на встречу клубного чемпионата мира «Палмейрас» — «Порту».

Ставка: «Палмейрас» не проиграет + тотал больше 1.5 гола за 2.15.

К клубному чемпионату мира «Палмейрас» подходит в хорошем настроении. В таблице бразильской Серии А занимает третье место, но отстаёт от первой строчки всего на два очка. Групповой этап Кубка Либертадорес клуб легко преодолел, одержав победы во всех шести матчах, и вышел с первого места в плей-офф.

«Порту» ждёт непростое испытание. Чтобы лучше подготовиться к КЧМ-2025, португальский клуб провёл два товарищеских матча после завершения сезона. Сначала выиграл у «Видада» из Касабланки со счётом 1:0, а затем уступил «Риге» — 0:2. Это вызывает опасения, потому что «Палмейрас» более организованный и укомплектованный соперник.

За зелёно-белых играет Виктор Роке, который не прижился в «Барселоне» и был выкуплен обратно в Бразилию. Также есть известный по выступлениям за «Байер» Паулиньо и бывший защитник ЦСКА Бруно Фукс. Состав у Абеля Феррейры очень свежий и молодой. Возрастных футболистов – единицы.

Все они голодны до побед и мотивированы проявить себя на КЧМ-2025 так мощно, чтобы на них обратили внимание известные европейские клубы. Но смогут ли они наиграть на победу? Всё-таки у «Порту» достаточно опыта, чтобы рассчитывать хотя бы на ничью. Поэтому предлагаем поставить на то, что «Палмейрас» не проиграет, а тотал будет больше 1.5 мяча, за 2.15.