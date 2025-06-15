«ПСЖ» — «Атлетико»: стал известен фаворит матча клубного чемпионата мира

15 июня 2025 года в матче 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «ПСЖ» и мадридский «Атлетико». Встреча состоится на стадионе «Роуз Боул». Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами парижан. Поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.85, что составляет примерно 52% вероятности.

Шансы мадридского «Атлетико» оценили в 4.15 (23%). Ничья идёт с коэффициентом 3.90 (25%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67. Заключить пари на гол в каждом тайме предлагают за 1.65.