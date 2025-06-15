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«ПСЖ» — «Атлетико» Мадрид: назван самый вероятный счёт

«ПСЖ» — «Атлетико» Мадрид: назван самый вероятный счёт
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15 июня 2025 года в матче 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «ПСЖ» и мадридский «Атлетико». Встреча состоится на стадионе «Роуз Боул». Начало — в 22:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами парижан. Поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.85.

Шансы мадридского «Атлетико» оценили в 4.00. Ничья идёт с коэффициентом 3.90.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67.

Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу парижского клуба за 8.50. Ничья 1:1 идёт за 9.00, победа парижан 1:0 — за 9.70.

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