«Палмейрас» — «Порту»: букмекеры оценили шансы

16 июня 2025 года в матче 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Палмейрас» и «Порту». Встреча состоится на стадионе «Метлайф». Начало — в 1:00 мск.

Букмекеры склоняются в пользу португальского клуба. Поставить на победу «Порту» можно с коэффициентом 2.60.

Шансы «Палмейраса» оценили в 2.75. Ничья идёт с коэффициентом 3.30.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92.

Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 6.00. Заключить пари на гол в каждом тайме предлагают за 1.82.