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«Бавария» — «Окленд Сити»: определён самый вероятный счёт матча

«Бавария» — «Окленд Сити»: определён самый вероятный счёт матча
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15 июня 2025 года в матче 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Бавария» и «Окленд Сити» (Новая Зеландия). Встреча состоится на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум». Начало — в 19:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами мюнхенцев. Поставить на победу «Баварии» можно с коэффициентом 1.02 (98%).

Шансы «Окленд Сити» оценили в 70.0 (1%). Ничья идёт с коэффициентом 28.0 (3%).

Поставить на тотал больше 3.5 мяча можно за 1.30, а тотал меньше 3.5 мяча идёт за 3.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 4.60.

Наиболее вероятный счёт — 5:0 в пользу баварцев за 5.00. Победа «Баварии» 6:0 доступна за 5.50, на точный счёт 7:0 выставлен коэффициент 6.30.

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