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«ПСЖ» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч клубного чемпионата мира

«ПСЖ» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч клубного чемпионата мира
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч КЧМ «ПСЖ» — «Атлетико».

Ставка: «Атлетико» не проиграет за 1.92.

«Атлетико» практически никак не изменился в сравнении с прошлым сезоном – все лидеры остались.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ПСЖ» и «Атлетико» играли между собой в Лиге чемпионов на групповом этапе, когда у парижан мало что получалось и «Атлетико» каким-то непостижимым образом сумел одержать победу в концовке матча, где выигрывать совсем не должен был.

Совсем короткий отпуск был у «ПСЖ», который вряд ли сильно повлиял на функциональное состояние парижан. У «Атлетико» отпуск был чуть побольше, но вряд ли он поменял кардинально состояние футболистов.

Симеоне – стратег, он понимает, что начинать клубный чемпионат мира с поражения не очень бы хотелось. Да, «ПСЖ» – фаворит, но «Атлетико» умеет подстраиваться под соперника и нейтрализовывать его сильные стороны. Мой прогноз – «Атлетико» не проиграет», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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