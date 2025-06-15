«ПСЖ» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч клубного чемпионата мира

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч КЧМ «ПСЖ» — «Атлетико».

Ставка: «Атлетико» не проиграет за 1.92.

«Атлетико» практически никак не изменился в сравнении с прошлым сезоном – все лидеры остались.

«ПСЖ» и «Атлетико» играли между собой в Лиге чемпионов на групповом этапе, когда у парижан мало что получалось и «Атлетико» каким-то непостижимым образом сумел одержать победу в концовке матча, где выигрывать совсем не должен был.

Совсем короткий отпуск был у «ПСЖ», который вряд ли сильно повлиял на функциональное состояние парижан. У «Атлетико» отпуск был чуть побольше, но вряд ли он поменял кардинально состояние футболистов.

Симеоне – стратег, он понимает, что начинать клубный чемпионат мира с поражения не очень бы хотелось. Да, «ПСЖ» – фаворит, но «Атлетико» умеет подстраиваться под соперника и нейтрализовывать его сильные стороны. Мой прогноз – «Атлетико» не проиграет», — приводит слова Генича «РБ Спорт».