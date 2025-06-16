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«Ботафого» — «Сиэтл Саундерс»: прогноз на матч КЧМ

«Ботафого» — «Сиэтл Саундерс»: прогноз на матч КЧМ
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру КЧМ-2025 «Ботафого» — «Сиэтл Саундерс».

Ставка: «Ботафого» победит за 2.07.

В этой паре будто бы всё понятно. «Ботафого» находится в лидирующей группе чемпионата Бразилии. За 11 встреч, которые он успел пока провести на внутренней арене, набрал 18 очков. Отставание от топ-4 составляет всего четыре очка. При этом посмотрите на результаты последних матчей.

Бразильский клуб выиграл шесть из восьми прошлых матчей в разных турнирах. Потерпел неожиданное поражение в Кубке Бразилии и сыграл вничью с «Фламенго» — лидером бразильской Серии А. В остальных случаях — победы. Да и состав у бразильцев поинтереснее, чего один только опытный Алекс Теллес стоит.

У «Сиэтл Саундерс» в обойме много легионеров, но больших звёзд нет. Кроме того, прямо сейчас американский клуб выглядит средне: выиграл лишь два матча из пяти при двух поражениях. Располагается в середине турнирной таблицы МЛС. Даже странно, что букмекеры так высоко оценивают его шансы в предстоящем матче.

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