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«ПСЖ» — «Атлетико»: прогноз Сергея Игнашевича на игру в США

«ПСЖ» — «Атлетико»: прогноз Сергея Игнашевича на игру в США
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Известный футболист и тренер Сергей Игнашевич дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Атлетико».

Ставка: обе забьют за 1.63.

«ПСЖ» и «Атлетико» сыграют между собой в матче открытия КЧМ.

Спустя две недели после завершения национальных чемпионатов команды начинают подготовку к сезону новым международным турниром в США.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На мой взгляд, очевидно, что сильнейшие футболисты обеих команд не успеют отдохнуть и набрать оптимальную форму к началу этого турнира. В лучшем случае основных игроков «ПСЖ» и «Атлетико» мы увидим ближе к стадии плей-офф КЧМ.

Таким образом, в этом матче будут сражаться футболисты, имевшие мало практики в минувшем сезоне и молодые таланты из академии.

В юношеской ЛЧ эти команды уже сражались в ноябре и победа осталась за «ПСЖ» — 4:2. Отсюда можно сделать вывод, что молодые таланты клубов будут очень мотивированы и мы увидим открытый футбол с большим количеством голевых моментов и ошибок», — приводит слова Игнашевича «РБ Спорт».

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