«ПСЖ» — «Атлетико»: прогноз Сергея Игнашевича на игру в США

Известный футболист и тренер Сергей Игнашевич дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Атлетико».

Ставка: обе забьют за 1.63.

«ПСЖ» и «Атлетико» сыграют между собой в матче открытия КЧМ.

Спустя две недели после завершения национальных чемпионатов команды начинают подготовку к сезону новым международным турниром в США.

На мой взгляд, очевидно, что сильнейшие футболисты обеих команд не успеют отдохнуть и набрать оптимальную форму к началу этого турнира. В лучшем случае основных игроков «ПСЖ» и «Атлетико» мы увидим ближе к стадии плей-офф КЧМ.

Таким образом, в этом матче будут сражаться футболисты, имевшие мало практики в минувшем сезоне и молодые таланты из академии.

В юношеской ЛЧ эти команды уже сражались в ноябре и победа осталась за «ПСЖ» — 4:2. Отсюда можно сделать вывод, что молодые таланты клубов будут очень мотивированы и мы увидим открытый футбол с большим количеством голевых моментов и ошибок», — приводит слова Игнашевича «РБ Спорт».