«ПСЖ» — «Атлетико»: прогноз Владислава Радимова на матч группового этапа КЧМ
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Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч КЧМ «ПСЖ» — «Атлетико».
Ставка: победа «ПСЖ» за 1.88.
«Мне кажется, «ПСЖ» на таком кураже и форму растерять особо не успел. «Атлетико» Мадрид, наоборот, сейчас начнёт подготовку к сезону. При том, что атакующие линии и у тех, и у других очень сильные.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
У меня два прогноза. Первый: однозначно чистая победа «ПСЖ». И второй: обе команды забьют во втором тайме. Если в первом ещё будет более или менее осторожная игра, даже со стороны «Атлетико», то во втором клубы раскроются полностью, и мы увидим много голов», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
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