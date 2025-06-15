«ПСЖ» — «Атлетико»: прогноз Владислава Радимова на матч группового этапа КЧМ

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч КЧМ «ПСЖ» — «Атлетико».

Ставка: победа «ПСЖ» за 1.88.

«Мне кажется, «ПСЖ» на таком кураже и форму растерять особо не успел. «Атлетико» Мадрид, наоборот, сейчас начнёт подготовку к сезону. При том, что атакующие линии и у тех, и у других очень сильные.

У меня два прогноза. Первый: однозначно чистая победа «ПСЖ». И второй: обе команды забьют во втором тайме. Если в первом ещё будет более или менее осторожная игра, даже со стороны «Атлетико», то во втором клубы раскроются полностью, и мы увидим много голов», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».