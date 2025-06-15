«ПСЖ» — «Атлетико»: ставка Романа Павлюченко на игру клубного чемпионата мира 15 июня

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «ПСЖ» — «Атлетико».

Ставка: победа «ПСЖ» за 1.86.

«Топовый матч двух сильных европейских команд состоится в первом туре клубного чемпионата мира – «ПСЖ» встретится с «Атлетико». Парижане приедут на турнир с гордым статусом обладателя титула Лиги чемпионов, хотя отобрались на турнир они не из-за этого, а просто из-за клубного рейтинга, как и мадридцы. Учитывая, как они провели сезон, всё-таки отдам тут предпочтение номинальным хозяевам поля.

«ПСЖ» провёл блистательный сезон. По праву его можно назвать лучшим клубом Европы по итогам футбольного года. Ведь он выиграл все трофеи, которые мог. Да, во Франции обычно это парижанам не так тяжело сделать, там уровень оппозиции редко бывает серьёзным, изредка «Монако» и «Марсель» могут навязать борьбу команде из Парижа. Но в этом сезоне они оба много очков теряли. В Кубке тоже проблем не возникло у «ПСЖ».

Но вот Лига чемпионов – вершина, которую до этого сезона парижанам так и не удавалось покорить, несмотря на все успехи на домашней арене. Но с приходом Луиса Энрике всё поменялось. Первый сезон с новым наставником не удался у команды. Однако затем её покинул Мбаппе, что, как видим, только пошло на пользу «ПСЖ» – игроки сплотились, стали играть более командно, ушёл «перекос» в игре на одного футболиста. Зимой ещё и Хвича пополнил и без того сильный состав. Сафонов в Лиге 1 и в Кубке Франции давал отдохнуть Доннарумме, который в итоге отлично проводил матчи в ЛЧ. И вот наконец заслуженная победа в еврокубке, в финале ещё и «Интер» просто уничтожили — 5:0.

«Атлетико» же в целом гордиться особо нечем в этом сезоне. С другой стороны, провальными выступления коллектива тоже нельзя назвать. Он, скорее, просто сыграл уже свою привычную роль третьего по силе клуба Испании. «Матрасники» какое-то время боролись с «Барселоной» и «Реалом» за чемпионство, но в итоге смирились с бронзой. В других турнирах от этих двух оппонентов они тоже вылетали – в полуфинале Кубка Испании от «Барселоны» (4:4 и 0:1), в Лиге чемпионов от «Реала» — 1:2 и 1:1.

В последних турах Ла Лиги удачно выступала команда Симеоне – трижды в четырёх матчах победила, забив четыре мяча, 4:0 с «Жироной» и «Реалом Сосьедад», а также 4:1 с «Бетисом». Но, как по мне, «ПСЖ» всё равно сильнее сейчас. Да, играть с мадридцами всем тяжело. Но сейчас парижане получили огромный заряд положительных эмоций и уверенность в себе после победы в ЛЧ. Так что я тут отдаю предпочтение представителю Франции», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».