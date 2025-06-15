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«ПСЖ» — «Атлетико»: ставка Александра Мостового на матч 1-го тура КЧМ

«ПСЖ» — «Атлетико»: ставка Александра Мостового на матч 1-го тура КЧМ
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч клубного чемпионата мира «ПСЖ» — «Атлетико».

Ставка: 1:1 за 6.20.

«ПСЖ» встретится с «Атлетико» в топовой игре 1-го тура клубного чемпионата мира. Друг с другом они в прошедшем сезоне уже встречались, тогда победа досталась мадридцам. Сейчас парижане явно постараются взять реванш у оппонента.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ПСЖ» добился главного достижения, к которому так долго шёл, – наконец выиграл Лигу чемпионов. Сделал это коллектив заслуженно, по пути в плей-офф выбил трёх сильных оппонентов из Англии, которые тоже как минимум на финал претендовали – «Ливерпуль», «Арсенал» и «Астон Виллу». В финале же в доминирующей манере команда Луиса Энрике справилась с «Интером» (5:0), кажется, что ей было примерно так же несложно, как и с «Брестом» в 1/16 финала.

В других турнирах во Франции, само собой, у «ПСЖ» тоже проблем не возникало. Редко когда кто-то может помешать выиграть клубу главные трофеи. На этот раз соперники тоже были бессильны – досрочное чемпионство в Лиге 1, победа в Кубке Франции. Отличный сезон Дембеле, Хвича к месту пришёлся, Сафонов много подменял Доннарумму, Нуну Мендеш выступал прекрасно.

«Атлетико» же провёл привычный для себя сезон. Во всех турнирах он отмечался хорошими матчами, но выиграть трофеи нигде не смог. В чемпионате Испании какое-то время боролся за лидерство с «Барселоной» и «Реалом», но в начале весны зачастил клуб с потерями очков и отстал от топ-2. В Лиге чемпионов его как раз «Реал» выбил в плей-офф, хотя матчи у них были равными и где-то «матрасники» больше заслуживали пройти дальше. В Кубке Испании в полуфинале с «Барселоной» тоже две тяжёлые игры были, и снова «Атлетико» вылетел, хотя отрезками смотрелся лучше (4:4 и 0:1).

Само собой, эти команды претендуют на выход в плей-офф клубного ЧМ. В соперниках в группе у них есть ещё «Ботафого» и «Сиэтл». Думаю, этот матч будет единственным, в котором они потеряют очки. Проигрывать точно никто не хочет, форма игроков ещё непонятна. Так что жду не самого зрелищного футбола, мало голов», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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