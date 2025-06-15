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«ПСЖ» — «Атлетико»: прогноз Романа Гутцайта на встречу клубного чемпионата мира

«ПСЖ» — «Атлетико»: прогноз Романа Гутцайта на встречу клубного чемпионата мира
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Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч КЧМ «ПСЖ» — «Атлетико».

Ставка: победа «ПСЖ» и обе забьют за 3.35.

«В стартовом туре клубного чемпионата мира, который пройдёт в Соединённых Штатах Америки, «ПСЖ» будет играть против мадридского «Атлетико».

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ПСЖ» провёл потрясающий сезон, команда уже выиграла четыре трофея и, конечно же, рассчитывает на победу на клубном чемпионате мира. Более того, «ПСЖ» не просто добивался результата, но и делал это, играя максимально эффективно в атаке. 152 гола в 58 проведённых матчах этого сезона тому лишнее подтверждение. В среднем результативность команды Луиса Энрике составляла 2,6 гола за матч. И, понятно, когда мы говорим о таком турнире, как клубный чемпионат мира, то подразумеваем, что наверняка голов там будет предостаточно.

Париж до сих пор находится в хорошей форме, а «Атлетико», наоборот, сумел немного передохнуть, потому что команда не дошла до решающих стадий Лиги чемпионов, в чемпионате Испании потеряла шансы на титул достаточно давно и вылетела из Кубка Короля. Так что «Атлетико» готовится и воспринимает наверняка клубный чемпионат мира как прекрасную возможность пройти в турнире достаточно далеко, ещё и увеличив клубный бюджет.

У «Атлетико», как всегда, в атаке обращают на себя внимание Гризманн, Хулиан Альварес и Сёрлот. Да и в принципе, команда Диего Симеоне в прошлом сезоне забивала достаточно много. Есть всего один более неудобный тренер в карьере Диего Симеоне, чем Луис Энрике, которому он проиграл девять раз. Это Карло Анчелотти. Карло обыгрывал команду Диего Симеоне 11 раз.

Понятно, что «ПСЖ» у букмекеров идёт фаворитом в предстоящем противостоянии. Всё-таки команда совсем недавно выиграла Лигу чемпионов и обладает очень яркими исполнителями в атаке, которые наверняка будут пытаться проявить себя уже в 1-м туре», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

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