«ПСЖ» — «Атлетико»: прогноз Романа Гутцайта на встречу клубного чемпионата мира

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч КЧМ «ПСЖ» — «Атлетико».

Ставка: победа «ПСЖ» и обе забьют за 3.35.

«В стартовом туре клубного чемпионата мира, который пройдёт в Соединённых Штатах Америки, «ПСЖ» будет играть против мадридского «Атлетико».

«ПСЖ» провёл потрясающий сезон, команда уже выиграла четыре трофея и, конечно же, рассчитывает на победу на клубном чемпионате мира. Более того, «ПСЖ» не просто добивался результата, но и делал это, играя максимально эффективно в атаке. 152 гола в 58 проведённых матчах этого сезона тому лишнее подтверждение. В среднем результативность команды Луиса Энрике составляла 2,6 гола за матч. И, понятно, когда мы говорим о таком турнире, как клубный чемпионат мира, то подразумеваем, что наверняка голов там будет предостаточно.

Париж до сих пор находится в хорошей форме, а «Атлетико», наоборот, сумел немного передохнуть, потому что команда не дошла до решающих стадий Лиги чемпионов, в чемпионате Испании потеряла шансы на титул достаточно давно и вылетела из Кубка Короля. Так что «Атлетико» готовится и воспринимает наверняка клубный чемпионат мира как прекрасную возможность пройти в турнире достаточно далеко, ещё и увеличив клубный бюджет.

У «Атлетико», как всегда, в атаке обращают на себя внимание Гризманн, Хулиан Альварес и Сёрлот. Да и в принципе, команда Диего Симеоне в прошлом сезоне забивала достаточно много. Есть всего один более неудобный тренер в карьере Диего Симеоне, чем Луис Энрике, которому он проиграл девять раз. Это Карло Анчелотти. Карло обыгрывал команду Диего Симеоне 11 раз.

Понятно, что «ПСЖ» у букмекеров идёт фаворитом в предстоящем противостоянии. Всё-таки команда совсем недавно выиграла Лигу чемпионов и обладает очень яркими исполнителями в атаке, которые наверняка будут пытаться проявить себя уже в 1-м туре», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».