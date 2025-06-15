«ПСЖ» — «Атлетико»: прогноз Виктора Гусева на матч группового турнира КЧМ

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Атлетико».

Ставка: ничья за 3.76.

«На клубном чемпионате мира два европейских гранда попали в одну группу с бразильским «Ботафого» и американским «Сиэтл Саундерс». Парижане и мадридцы — серьёзные претенденты на победу не только в своей четвёрке, но и в турнире вообще. Впрочем, многое зависит от настроя и физической формы игроков после напряжённого сезона.

«ПСЖ» — триумфатор Лиги чемпионов, также взявший звание чемпиона страны и Кубок Франции. То есть задачи на сезон командой Энрике уже с блеском решены, а победа в клубном чемпионате мира желанна, но, как я себе представляю, обязательной не является. «Атлетико» финишировал третьим в чемпионате Испании, вылетел в полуфинале Кубка от «Барселоны» и (по пенальти) в 1/8 ЛЧ — от «Реала». А вот встреча в ноябре прошлого года на общем этапе ЛЧ завершилась волевой парижской победой «Атлетико» — 2:1, и какая разница, что играли хозяева лучше! В дополнение к двум другим это был единственный официальный матч, который в общей статистике привёл всё к равенству: +1=1-1.

Участники игры на арене «Роуз Боул» в пригороде Лос-Анджелеса Пасадине могут испытать на себе сильную жару. Прогноз погоды на этот день плюс 32, правда, при возможном дожде. Свежесть игроков будет тем более важна. И тут уже можно попробовать поставить на преимущество хорошо отдохнувшего «Атлетико», учитывая усталость (в том числе и психологическую) игроков «ПСЖ» Да, с финала ЛЧ прошло две недели, но срок это всё же не такой большой, чтобы во всех аспектах восстановиться полностью. Да и последовавшие матчи в сборной вносят свои коррективы: в Лиге наций получил травму главный бомбардир парижан Дембеле, который теперь пропустит групповой этап КЧМ.

Впрочем, атака «ПСЖ» с Кварацхелией, Дуэ и, видимо, возвращающимся после небольшой травмы Баркола остаётся весомым козырем. Как и средняя линия — тем более против команды, имеющей проблемы в опорной зоне. Но вот непосредственно в обороне «Атлетико» в концовке чемпионата Испании всё стало налаживаться. В свою очередь, не самой сильной защите парижан предстоит борьба с играющим в паре с Альваресом норвежским гигантом Сёрлотом, который вместе с национальной сборной находится на подъёме и всё чаще удостаивается сравнения со своим соотечественником Холандом. К тому же тренер мадридцев Симеоне известен умением точно бросить в бой резервистов и дать мгновенное ускорение игре против подуставшего соперника.

С турнирной точки зрения ничья устроит соперников, и, думается, если течение матча пойдёт в эту сторону, то и те и другие будут не против», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».