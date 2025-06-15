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«ПСЖ» — «Атлетико»: прогноз Дмитрия Градиленко на встречу клубного чемпионата мира

«ПСЖ» — «Атлетико»: прогноз Дмитрия Градиленко на встречу клубного чемпионата мира
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «ПСЖ» — «Атлетико».

Ставка: «Атлетико» не проиграет за 1.95.

«Клубный чемпионат мира, матч группы B, «ПСЖ» — «Атлетико» Мадрид. В этой группе ещё играют бразильский «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс» из США. И у меня нет сомнений, что в плей-офф выйдут клубы из Европы.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Совсем недавно, в ноябре 2024 года, команды встречались в рамках групповой стадии Лиги чемпионов в Париже. И сильнее были парни Диего Симеоне.

В этой игре, учитывая предсезонную подготовку, я не могу с полной уверенностью сказать о том, что «ПСЖ» — фаворит. Хотя букмекеры считают совершенно по-другому. Победа «ПСЖ» оценивается в 1.85 против 4.00 на победу «Атлетико». Я с этим не согласен.

Мой прогноз в пользу испанцев — «Атлетико» не проиграет за 1.95», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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