«ПСЖ» — «Атлетико»: прогноз Дмитрия Градиленко на встречу клубного чемпионата мира

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «ПСЖ» — «Атлетико».

Ставка: «Атлетико» не проиграет за 1.95.

«Клубный чемпионат мира, матч группы B, «ПСЖ» — «Атлетико» Мадрид. В этой группе ещё играют бразильский «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс» из США. И у меня нет сомнений, что в плей-офф выйдут клубы из Европы.

Совсем недавно, в ноябре 2024 года, команды встречались в рамках групповой стадии Лиги чемпионов в Париже. И сильнее были парни Диего Симеоне.

В этой игре, учитывая предсезонную подготовку, я не могу с полной уверенностью сказать о том, что «ПСЖ» — фаворит. Хотя букмекеры считают совершенно по-другому. Победа «ПСЖ» оценивается в 1.85 против 4.00 на победу «Атлетико». Я с этим не согласен.

Мой прогноз в пользу испанцев — «Атлетико» не проиграет за 1.95», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».