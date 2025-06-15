«ПСЖ» — «Атлетико»: прогноз Игоря Семшова на встречу 1-го тура группы B КЧМ

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч клубного чемпионата мира «ПСЖ» — «Атлетико».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.75.

«Парижане подходят к игре в статусе фаворитов после победы в Лиге чемпионов, где они разгромили «Интер» со счётом 5:0, завершив сезон с треблом (Лига 1, Кубок Франции и ЛЧ). Однако «Атлетико» – команда, которая умеет доставлять проблемы даже самым сильным соперникам, особенно в матчах с «ПСЖ»: в их последней очной встрече в Лиге чемпионов мадридцы одержали победу 2:1, несмотря на то что парижане доминировали по игре.

«ПСЖ» находится на мощной победной серии – пять матчей подряд без поражений, в которых они забили 17 голов всего при трёх пропущенных. Ключевыми фигурами в атаке остаются Хвича Кварацхелия и молодой Дезире Дуэ, который стал героем финала ЛЧ. Однако отсутствие травмированного Усмана Дембеле может снизить вариативность атак парижан.

«Атлетико» завершил сезон в Ла Лиге на третьем месте, но в последних матчах показал хорошую результативность: разгромы «Жироны» (4:0) и «Бетиса» (4:1) подтверждают, что у Симеоне есть мощные атакующие ресурсы в лице Хулиана Альвареса и Александра Сёрлота.

Матч, скорее всего, будет результативным. «ПСЖ» имеет преимущество в классе, но «Атлетико» способен навязать борьбу. Поставим на тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».