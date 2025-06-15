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«ПСЖ» — «Атлетико»: ставка Эльвина Керимова на игру клубного чемпионата мира в США

«ПСЖ» — «Атлетико»: ставка Эльвина Керимова на игру клубного чемпионата мира в США
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Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Атлетико».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.05.

«ПСЖ» против «Атлетико» в 1-м туре клубного чемпионата мира. Одна из центральных игр, естественно. Специфический турнир, новый в таком формате, в такое время года, с большими гонорарами для клубов за участие и за победу.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Но, с другой стороны, нужно учитывать реалии современного футбола с его плотным графиком и усталость команд, игроков, звёзд, серьёзную усталость, учитывая, что с каждым сезоном для игроков больших команд матчей становится всё больше, это касается и клубного уровня, и уровня сборных. Так что этот аспект нельзя не учитывать.

И поэтому я думаю, что в этом матче нужно ждать голов с обеих сторон. Думаю, что и усталость, и, может быть, не на 100% такое ещё полное понимание того, что это за турнир и с каким настроем будут команды играть. Думаю, что в любом случае обе сыграют в атаку, «ПСЖ» точно, но «Атлетико» Мадрид, я думаю, тоже на контратаках сыграет. Он в последние годы, мы видим, играет консервативно не так часто. Зачастую это тоже атакующая команда.

Так что я здесь возьму просто «обе забьют и тотал больше 2.5 гола» за 2.05», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».

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