«ПСЖ» — «Атлетико»: ставка Эльвина Керимова на игру клубного чемпионата мира в США

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Атлетико».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.05.

«ПСЖ» против «Атлетико» в 1-м туре клубного чемпионата мира. Одна из центральных игр, естественно. Специфический турнир, новый в таком формате, в такое время года, с большими гонорарами для клубов за участие и за победу.

Но, с другой стороны, нужно учитывать реалии современного футбола с его плотным графиком и усталость команд, игроков, звёзд, серьёзную усталость, учитывая, что с каждым сезоном для игроков больших команд матчей становится всё больше, это касается и клубного уровня, и уровня сборных. Так что этот аспект нельзя не учитывать.

И поэтому я думаю, что в этом матче нужно ждать голов с обеих сторон. Думаю, что и усталость, и, может быть, не на 100% такое ещё полное понимание того, что это за турнир и с каким настроем будут команды играть. Думаю, что в любом случае обе сыграют в атаку, «ПСЖ» точно, но «Атлетико» Мадрид, я думаю, тоже на контратаках сыграет. Он в последние годы, мы видим, играет консервативно не так часто. Зачастую это тоже атакующая команда.

Так что я здесь возьму просто «обе забьют и тотал больше 2.5 гола» за 2.05», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».