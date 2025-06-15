«Бавария» — «Окленд Сити»: ставка Дмитрия Градиленко на матч КЧМ 15 июня

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Бавария» — «Окленд Сити».

Ставка: победа «Баварии» в первом тайме с форой (-2) за 1.87.

«Клубный чемпионат мира, матч 1-го тура, который пройдёт в Цинциннати — «Бавария» против «Окленд Сити». Команда «профессоров» против команды «первоклашек». По-другому назвать участников матча я не могу.

Поэтому, не выдумывая ничего, у меня два варианта для прогноза. Первый, «победа «Баварии» с форой (-2) в первом тайме за 1.87. Даже не зная состава «Баварии», уверен, что они разорвут в клочья этих «первоклашек». И второй вариант — победа «Баварии» с форой (-5) за 2.36», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».