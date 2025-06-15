«Бавария» — «Окленд Сити»: прогноз Константина Генича на матч группы С КЧМ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Бавария» – «Окленд Сити» в групповом этапе клубного чемпионата мира — 2025.

Ставка: индивидуальный тотал «Баварии» в первом тайме больше 4.5 углового за 2.06.

«В Цинциннати состоится матч на «TQL Стэдиум». «Бавария» сыграет с «Окленд Сити». «Бавария» на клубном чемпионате мира представляет европейский континент и европейскую часть. Мы прекрасно знаем, в какой футбол играет «Бавария». Команда Венсана Компани недавно подписала контракт с Джонатаном Та и полузащитником Томом Бишофом, но есть потери. Ушёл Лерой Зане в турецкий «Галатасарай».

Понятно, что «Бавария» — явный фаворит в матче против «Окленд Сити». Новозеландцы четвёртый год подряд стали победителями Лиги чемпионов ОФК. И в этом турнире команда играет очень ярко и результативно, очень долго никому не проигрывает. Но понятно, как только «Окленд» приезжает на клубный чемпионат мира, пусть даже в усечённом составе, как это было в предыдущие разы, то лавров эта команда не снискала, постоянно вылетает на ранней стадии. Как будет сейчас — трудно предсказать. Надо за «Оклендом» последить и посмотреть первую игру, чтобы понять, в какой футбол команда играет, но вроде как используют схему 3-5-2. Команду тренирует Альберт Риера, нам прекрасно знакомый испанец. И выделить кого-то очень трудно в этой команде.

Понятно, что «Бавария» — явный фаворит. И я думаю, что «Бавария» свой фаворитский статус должна показать и доказать ещё в самом начале игры, ещё в первом тайме. «Окленду» будет очень сложно. Конечно, команда будет больше отбиваться. Вообще, на клубном чемпионате мира «Окленд» редко забивает, поэтому можно рассмотреть вариант победы «Баварии» всухую, но коэффициент не очень высокий. Я думаю, что индивидуальный тотал «Баварии» играть спорно и очень опасно, надо посмотреть, как «Бавария» будет вкатываться в этот турнир. Всё-таки пауза была, хоть и не очень большая, но надо почувствовать игровой тонус, игровой ритм.

Я думаю, что «Бавария» будет много, как и всегда, задействовать фланги и много работать через фланги. Активно будут подключаться защитники мюнхенского клуба через фланговую игру. Те же Олисе, Коман должны создавать преимущество, обыгрывать один в один и зарабатывать стандарты или угловые. И мне кажется, вот по угловым здесь можно сыграть «Баварию». Я бы рассмотрел вариант – «индивидуальный тотал «Баварии» в первом тайме больше 4.5 углового» за 2.06», — приводит слова Генича «РБ Спорт».