«Бавария» — «Окленд Сити»: ставка Александра Мостового на игру клубного чемпионата мира

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч клубного чемпионата мира «Бавария» — «Окленд Сити».

Ставка: победа «Баварии» 2:0 за 7.60.

«Бавария» стартует в этом розыгрыше клубного чемпионата мира матчем с «Окленд Сити». Это один из фаворитов турнира, я думаю. Не верю, что новозеландцы тут сумеют даже одно очко набрать.

Группа не самая простая у них. Есть два явных претендента на выход в плей-офф – «Бавария» и «Бенфика», два крепких и сильных представителя Европы. У «Окленд Сити» же меньше всего шансов на финиш в топ-2, я думаю. Скорее всего, он завершит группу на четвёртом месте, а третьим будет «Бока Хуниорс». С другой стороны, тяжело прогнозировать на 100% матчи команд, все находятся в разном физическом и эмоциональном состоянии.

«Бавария» вот только что завершила довольно трудный сезон. Да, главного она добилась, я думаю – выиграла Бундеслигу. В этом сезоне их противостояние с «Байером» продолжалось. И на этот раз победу над оппонентом леверкузенцы праздновали только в Кубке Германии, из которого они в плей-офф выбили подопечных Компани.

В других же турнирах «Бавария» выступила лучше оппонента. В доминирующей манере справилась с ним в Лиге чемпионов, в Бундеслиге финишировала первой с отрывом. Но вот в еврокубке мюнхенцам в итоге не удалось дойти до финала – уже в четвертьфинале их остановил будущий серебряный призёр – «Интер». Команда Компани провела хорошие два матча, вполне могла бы и в полуфинал пройти, но миланцы сыграли более прагматично.

«Окленд Сити» же подходит к этому матчу на серии без проигрышей из восьми игр. Только одна из них завершилась ничьей – 1:1 с «Ревой», но это был групповой матч в Лиге чемпионов ОФК. В плей-офф команда всё равно прошла, где в полуфинале выиграла у «Ифиры Блэк Бёрд» (2:0), а затем в финале одолела и «Хекари Юнайтед» (2:0). Таким образом, новозеландцы стали победителями ЛЧ ОФК во всех четырёх последних сезонах, чем и заслужили попадание на клубный ЧМ.

В розыгрыше чемпионата Новой Зеландии «Окленду» тоже удалось добиться успеха, пусть это было и полгода назад. В регулярном розыгрыше он финишировал в топ-2, а в гранд-финале выиграл у «Биркенхеда» — 2:1 после дополнительного времени. Статус в своём регионе у «Сити» очень высокий, но не думаю, что он сопоставим с «Баварией».

Мюнхенцы явно едут за победой. У них есть мотивация после неудачи в Лиге чемпионов. Будет не так просто, футболисты явно будут не в лучшей форме после изнурительного сезона. Но как раз в матчах с подобными соперниками команда Компани и должна набирать очки», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».