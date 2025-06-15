«Палмейрас» — «Порту»: ставка Александра Мостового на матч группы А КЧМ 16 июня

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч клубного чемпионата мира «Палмейрас» — «Порту».

Ставка: 1:1 за 5.40.

«В 1-м туре клубного чемпионата мира встретятся «Палмейрас» и «Порту». Да, гости – более статусный коллектив, но этот сезон для них прошёл не лучшим образом. С титулованными бразильцами «драконам», я считаю, придётся тяжело. Далеко не факт, что они определят победителя тут.

«Порту» не лучший свой сезон провёл. Сильно уступил клуб в чемпионате Португалии «Бенфике» и «Спортингу», отстал от них на девять и 11 очков, финишировав третьим. По сути, он мог и выше завершить сезон, если бы не несколько неудач в последние месяцы. Они и стоили клубу возможному попаданию в топ-2.

В других турнирах особых успехов «Порту» тоже не получилось добиться. В Лиге Европы они вылетели в 1/16 финала от «Ромы» (1:1 и 2:3), в Кубке Португалии до этой же стадии дошли – 1:2 с «Морейренсе». Ещё и тренера по ходу сезона пришлось менять коллективу.

«Палмейрас» же отобрался на этот турнир в статусе победителя Кубка Либертадорес — 2021. Это один из сильных представителей Бразилии. В чемпионате команда после 11 туров занимает четвёртое место, имея минимальный разрыв с оппонентами выше, борется она за лидерство сейчас. В последних турах, правда, неудачно коллектив выступил – 0:2 с «Фламенго», 1:2 с «Крузейро», которые теперь и идут в топ-2. До этого была серия побед у «Палмейраса».

В других турнирах удачно выступает коллектив, тоже выигрывает. В группе Кубка Либертадорес он уверенно победил во всех шести турах, прошёл в плей-офф с первой строчки. В Кубке Бразилии «Палмейрас» недавно участвовал в 1/16 финала, где выбил «Сеару» (3:0).

В общем, я бы тут всё-таки учитывал форму и статус «Палмейраса». «Порту» будет сложнее из-за того, что он вместо заслуженного отдыха поехал на ещё один турнир. Бразильцы же находятся как раз в середине своего сезона, их игровая форма лучше», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».