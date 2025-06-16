Стали известны шансы «Челси» начать клубный чемпионат мира с победы

16 июня 2025 года в матче 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Челси» и «Лос-Анджелес». Встреча состоится на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры считают явным фаворитом лондонский клуб. Поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 1.30, что составляет примерно 73% вероятности.

Шансы «Лос-Анджелеса» оценили в 9.50 (10%). Ничья идёт с коэффициентом 5.50 (17%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.45.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92. Гол в каждом тайме идёт за 1.60.