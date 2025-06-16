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«Челси» — «Лос-Анджелес»: назван самый вероятный счёт

«Челси» — «Лос-Анджелес»: назван самый вероятный счёт
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16 июня 2025 года в матче 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Челси» и «Лос-Анджелес». Встреча состоится на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Начало — в 22:00 мск.

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Букмекеры считают явным фаворитом лондонский клуб. Поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 1.30.

Шансы «Лос-Анджелеса» оценили в 9.50. Ничья идёт с коэффициентом 5.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92.

Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу лондонцев за 7.00. Победа «Челси» 2:1 идёт за 8.20, на 1:0 в пользу англичан выставлен коэффициент 9.30.

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