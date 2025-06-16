«Челси» — «Лос-Анджелес»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру КЧМ-2025 «Челси» — «Лос-Анджелес».

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 2.30.

Николас Джексон, Кристофер Нкунку, Марк Гиу — все эти результативные игроки попали в заявку «синих» на клубный ЧМ-2025. Полетели в США даже новички — Лиам Делап, Мамаду Сарр и Дариу Эсугу. «Челси» продолжает придерживаться трансферного курса на молодые таланты. И это даёт отличный результат.

«Лос-Анджелес» идёт в противоположную сторону. В его составе есть много ветеранов, которые сформировались как звёзды в топовых европейских клубах. Например, Оливье Жиру, который в 10 встречах текущего регулярного чемпионата МЛС забил три гола. В свои лучшие годы вместе с «Челси» француз выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Основной вратарь клуба — знаменитый Уго Льорис. Он провёл великолепную карьеру в «Тоттенхэме», побеждал с Жиру на чемпионате мира 2018 года. Тот факт, что Жиру и Льорис хорошо знакомы с английским футболом, может принести пользу в матче с «Челси». Будет интересно посмотреть, победит молодое поколение или ветераны. Такая встреча просто не может быть скучной.

Наш прогноз будет сделан на тотал больше 3.5 мяча за 2.30. «Лос-Анджелес» много забивает, но и часто пропускает. Его защита станет лёгкой мишенью для талантливых и быстрых футболистов «Челси». Американцы не проигрывают в МЛС на протяжении девяти матчей, однако за это время пропустили 13 мячей, а забили — 22.