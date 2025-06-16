«Бока Хуниорс» — «Бенфика»: прогноз на матч клубного чемпионата мира

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру КЧМ-2025 «Бока Хуниорс» — «Бенфика».

Ставка: обе забьют за 1.88.

Последние два года игра «Бока Хуниорс» не впечатляет, однако может помочь огромная поддержка болельщиков, которые последуют тысячами за своей командой. У коллектива есть характер и опытный Эдинсон Кавани. Нападающему уже 38 лет, и он часто подвержен травмам, но продолжает выходить на поле и даже забивать.

В прошлом сезоне чемпионата Португалии игроки «Бенфики» были близки к чемпионству, однако не смогли догнать «Спортинг». В итоге заняли второе место с отставанием от победителя в два очка. Также команда уступила в финале Кубка Португалии. Очень обидно.

Зато состав достаточно крепкий, чтобы одолеть аргентинский клуб. Лучший бомбардир Вангелис Павлидис забил 19 голов в 34 встречах чемпионата Португалии. Его можно считать талисманом команды. Грек умеет не только забивать, но и отдавать голевые передачи. Он станет кошмаром для аргентинской защиты.

Нас ждёт упорный матч, в котором соперники могут обменяться голами. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88. В составах «Бока Хуниорс» и «Бенфики» достаточно как опытных, так и молодых талантливых футболистов. С учётом высокого градуса на КЧМ-2025, не исключено большое количество ошибок в первых встречах, которые приведут к пропущенным мячам.