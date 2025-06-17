«Фламенго» — «Эсперанс»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру КЧМ-2025 «Фламенго» — «Эсперанс».

Ставка: «Фламенго» победит с форой (-1.5) за 1.98.

Тренер «Фламенго» Филипе Луис в своей карьере футболиста долгие годы выступал на позиции защитника за «Атлетико». Ему ли не знать, как выстраивать грамотную оборону? Его работа с бразильским клубом приносит хорошие плоды. Чемпионат Бразилии в самом разгаре, а его подопечные возглавляют таблицу, проиграв только 1 из 11 матчей.

В распоряжении есть опытные и титулованные экс-защитники «Ювентуса» — Алекс Сандро и Данило. А ещё — экс-игроки РПЛ Гильермо Варела («Динамо») и Айртон («Спартак»). В том числе благодаря их стабильной игре «стервятники» пропустили всего четыре мяча в текущем сезоне бразильской Серии А. В атаке — тоже полный комплект. Джорджиан де Арраскаэта почувствовал вторую молодость и в 11 встречах забил девять голов. Вряд ли он потеряет темп так скоро.

«Эсперанс» — аутсайдер группы D. Ничем особенным команда не отличается, а в её составе находятся в основном местные игроки, у которых отсутствует опыт серьёзных международных матчей. К клубному чемпионату мира — 2025 кроваво-золотые подходят после победы в Кубке Туниса и чемпионства.

Во многом добыть трофеи «Эсперансу» удалось за счёт слаженных действий в обороне. Но сможет ли команда сдерживать натиск «Фламенго», игра которого не похожа на игру ни одной тунисской команды? Думаем, вряд ли. А в качестве основного прогноза выберем победу номинальных хозяев с форой (-1.5) за 1.98.