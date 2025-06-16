«Бока Хуниорс» — «Бенфика»: назван фаворит матча КЧМ-2025

17 июня 2025 года в матче 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Бока Хуниорс» и «Бенфика». Встреча состоится на стадионе «Хард Рок». Начало — в 1:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом португальский клуб. Поставить на победу «Бенфики» можно с коэффициентом 1.72, что составляет примерно 55% вероятности.

Шансы «Бока Хуниорс» оценили в 4.80 (около 20%). Ничья идёт с коэффициентом 3.90 (25%).

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.88.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88. Гол в каждом тайме доступен за 1.85.