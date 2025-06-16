«Фламенго» — «Эсперанс»: назван самый вероятный счёт

17 июня 2025 года в матче 1-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Фламенго» и «Эсперанс». Встреча состоится на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». Начало — в 4:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом бразильский клуб. Поставить на победу «Фламенго» можно с коэффициентом 1.35.

Шансы «Эсперанса» оценили в 9.50. Ничья идёт с коэффициентом 5.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15.

Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу бразильцев за 6.50. Победа «Фламенго» 1:0 идёт за 8.00, на точный счёт 2:1 выставлен коэффициент 9.00.